Friedrich-Ebert-Ring Koblenz
Wieso lief da ein Mann mit einem Messer auf der Straße?
Polizei im Einsatz (Symbolbild)
David Inderlied/dpa. picture alliance/dpa

Am Dienstagabend verunsicherte ein Mann am Friedrich-Ebert-Ring Autofahrer und löste einen Polizeieinsatz aus. Er spazierte mit einem Messer auf der Fahrbahn. Die Polizei konnte die Situation schnell lösen. Was war da los in der Koblenzer Innenstadt?

Lesezeit 1 Minute
Ein Mann mit einem Messer in der Hand ist am Dienstagabend auf der Fahrbahn des Friedrich-Ebert-Rings umher gelaufen. Dadurch waren Autofahrer auf Höhe der Eisenbahnbrücke zum Anhalten gezwungen, einige wählten den Notruf. Die Polizei war schnell vor Ort, verletzt wurde niemand.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren