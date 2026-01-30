Friedrich-Ebert-Ring Koblenz Wieso lief da ein Mann mit einem Messer auf der Straße? Judith Nick 30.01.2026, 15:28 Uhr

i Polizei im Einsatz (Symbolbild) David Inderlied/dpa. picture alliance/dpa

Am Dienstagabend verunsicherte ein Mann am Friedrich-Ebert-Ring Autofahrer und löste einen Polizeieinsatz aus. Er spazierte mit einem Messer auf der Fahrbahn. Die Polizei konnte die Situation schnell lösen. Was war da los in der Koblenzer Innenstadt?

Ein Mann mit einem Messer in der Hand ist am Dienstagabend auf der Fahrbahn des Friedrich-Ebert-Rings umher gelaufen. Dadurch waren Autofahrer auf Höhe der Eisenbahnbrücke zum Anhalten gezwungen, einige wählten den Notruf. Die Polizei war schnell vor Ort, verletzt wurde niemand.







