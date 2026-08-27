Veränderungen in der Mosel Wieso ist so viel Schaum hinter der Staustufe Koblenz? Annika Wilhelm 27.08.2026, 11:11 Uhr

i Grüne Schlieren auf dem Wasser: Bei der Staustufe Koblenz sind die Blaualgen im August deutlich. Doch auch ein weiteres Phänomen zeichnet sich ab: Schaum. BfG, Dominik Rösch

In der Mosel tut sich gerade einiges: Sie hat eine hohe Wassertemperatur, die Blaualgen sind in ihrer Blüte und weitere Phänomene können beobachtet werden. Nicht zuletzt in Koblenz – hinter der Staustufe ist derzeit viel Schaum sichtbar.

Wer an der Staustufe in Koblenz unterwegs ist, dem dürfte aufgefallen sein: Das Wasser unterhalb der Staustufe schäumt sich in den letzten Wochen zunehmend. Auch in den sozialen Medien wird darüber diskutiert – hängt es mit dem Niedrigwasser zusammen, mit der Hitze, den Blaualgen oder doch mit etwas völlig anderem?







Artikel teilen

Artikel teilen