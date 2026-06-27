Bäckerei in Koblenz
Wieso hat der „Ditsch“ am Hauptbahnhof seit Tagen zu?
Die Ditsch-Filiale am Koblenzer Hauptbahnhof ist seit ein paar Tagen geschlossen.
Die Ditsch-Filiale am Koblenzer Hauptbahnhof ist seit ein paar Tagen geschlossen.
Peter Meuer

Die Filiale der Bäckereikette Ditsch am Koblenzer Hauptbahnhof hat seit dem schweren Unwetter vergangene Woche geschlossen. Was ist passiert? Und: Wann macht der Laden wieder auf?

Lesezeit 1 Minute
Die Ditsch-Filiale am Koblenzer Hauptbahnhof ist derzeit geschlossen. Der Grund: Während des Unwetters am Abend des Freitags, 19. Juni, drang Wasser in den Shop ein und verursachte Schäden. Offiziell hatte der Shop seit dem Folgetag dann geschlossen, so bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage gegenüber unserer Redaktion.

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