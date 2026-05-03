Stadt sucht Flächenverkäufer Wiesen könnten Tempo in Koblenzer Bauvorhaben bringen Matthias Kolk 03.05.2026, 18:00 Uhr

i Obstbaumwiesen wie diese hier könnten für die Stadt interessant sein, weil sie häufig ökologisches Aufwertungspotenzial besitzen. Matthias Kolk

Das Projekt der Potenzialflächen klingt öde und ist komplex. Die Stadt Koblenz verfolgt damit aber zwei wichtige Ziele: Sie will Bauvorhaben beschleunigen und die Natur stärken. Die Bürger nehmen bei alldem eine entscheidende Rolle ein.

Bis auf einer Fläche gebaut wird, dauert es oft lang. Das hat ganz viele Gründe. Einer ist, dass bei vielen Bauprojekten sogenannte Ausgleichsflächen nötig sind. Sie sollen ökologisch aufgewertet werden, wie der Name schon sagt, als Ausgleich zu den Eingriffen in die Natur.







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