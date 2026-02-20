Tod von Christian Berentzen
Wie zwei Brüder den Rhenser Mineralbrunnen prägten
Christian Berentzen sitzt im Mai 2023 im Foyer des Rhenser-Zentrale, neben ihm ein Porträtbild seines Bruders. Friedrich Berentzen war drei Monate zuvor verstorben.
Peter Meuer

Vor fast genau drei Jahren ist Friedrich Berentzen verstorben. Nun starb mit seinem Bruder Christian ebenso unerwartet der zweite Rhenser-Geschäftsführer. Wieder Trauer, wieder die Frage: Wie geht es weiter? Was macht das mit einem Unternehmen?

Es sind schwierige Zeiten für den Rhenser Mineralbrunnen. Unerwartet ist der Geschäftsführer in zu jungen Jahren verstorben. Im Unternehmen muss man sich erst einmal sortieren. Schnell ist aber klar: Man rückt zusammen, hebt die Bedeutung des unternehmerischen Erbes hervor, schafft Kontinuität.

