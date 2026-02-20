Vor fast genau drei Jahren ist Friedrich Berentzen verstorben. Nun starb mit seinem Bruder Christian ebenso unerwartet der zweite Rhenser-Geschäftsführer. Wieder Trauer, wieder die Frage: Wie geht es weiter? Was macht das mit einem Unternehmen?
Lesezeit 3 Minuten
Es sind schwierige Zeiten für den Rhenser Mineralbrunnen. Unerwartet ist der Geschäftsführer in zu jungen Jahren verstorben. Im Unternehmen muss man sich erst einmal sortieren. Schnell ist aber klar: Man rückt zusammen, hebt die Bedeutung des unternehmerischen Erbes hervor, schafft Kontinuität.