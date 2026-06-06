Ganztag in Grundschulen
Wie wird sich der Betreuungsanspruch in MYK entwickeln?
Bis zum Schuljahr 2029/2030 wird der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen stufenweise ausgebaut.
Bis zum Schuljahr 2029/2030 wird der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen stufenweise ausgebaut.
Soeren Stache. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Was im kommenden Schuljahr beginnt, soll 2029/2030 für alle Stufen der Grundschule gelten: der Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Wie wird dieser sich im Kreis MYK entwickeln? So schaut die Kreisverwaltung darauf. 

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Mit dem kommenden Schuljahr greift auch der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen – zunächst nur für die ersten Klassen. Schrittweise soll dies dann auch für die weiteren Stufen in der Grundschule gelten. Für das erste Schuljahr, in dem der Anspruch nun gilt, sind laut Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (MYK) „ausreichend Plätze vorhanden.

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