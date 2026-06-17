Koblenzer im Interview Wie wird man Physio eines Tennisprofis, Timo Schall? Matthias Kolk 17.06.2026, 10:03 Uhr

i Timo Schall aus Koblenz ist schon seit vielen Jahren im Profitennis unterwegs. Hier erzählt er unter anderem, wie er es ins Team von Tennisprofi Alexander Zverev (links) geschafft hat. Benjamin Abbou

Timo Schall kennt die Körper mancher Profis in- und auswendig. Der Physiotherapeut hat den Sprung als Schattenmann im Spitzensport geschafft. Im Interview gibt der Koblenzer Einblicke in seine Arbeit und verrät, wie er Alexander Zverevs Physio wurde.

Bei den French-Open in Paris durfte der Koblenzer Timo Schall zusammen mit Alexander Zverev den Sieg bejubeln und stand dabei kurz selbst im Rampenlicht. Ende Juni geht es für den Sportphysiotherapeuten des deutschen Tennisprofis auch mit zum nächsten großen Turnier nach Wimbledon.







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