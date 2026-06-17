Timo Schall kennt die Körper mancher Profis in- und auswendig. Der Physiotherapeut hat den Sprung als Schattenmann im Spitzensport geschafft. Im Interview gibt der Koblenzer Einblicke in seine Arbeit und verrät, wie er Alexander Zverevs Physio wurde.
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Bei den French-Open in Paris durfte der Koblenzer Timo Schall zusammen mit Alexander Zverev den Sieg bejubeln und stand dabei kurz selbst im Rampenlicht. Ende Juni geht es für den Sportphysiotherapeuten des deutschen Tennisprofis auch mit zum nächsten großen Turnier nach Wimbledon.