Kristins in Koblenz Wie wird man eigentlich Profi-Gastronomin, Frau Welsch? Alexander Thieme-Garmann 13.01.2026, 11:00 Uhr

i Mit dem "Kristins" ist Kristin Welsch vor wenigen Wochen an den Münzplatz in die Koblenzer Altstadt gezogen. Alexander Thieme-Garmann

Sie hat in Sydney eine Cafeteria mit geleitet, in Andernach von einer Spitzenköchin gelernt und vermutlich ist es die Summe aus vielen solcher Erlebnisse, die Kristin Welsch dabei geholfen haben, so schnell ihr eigenes Lokal in Koblenz zu etablieren.

Anfang Dezember hat das Kristins am Münzplatz eröffnet, nachdem es die letzten fünf Jahre in Vallendar angesiedelt war. Bereits jetzt ist das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt in der Altstadt geworden. Im Interview spricht Inhaberin Kristin Welsch über ihre bisherige Karriere in der Gastronomiebranche und darüber, was sie aus dieser Zeit für den Betrieb ihres eigenen Lokals gelernt hat.







