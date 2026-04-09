Mineralbrunnen insolvent Wie wichtig Mainz 05 die Partnerschaft zu Rhenser ist Peter Meuer 09.04.2026, 14:53 Uhr

i Mainzer Fans jubeln beim Spiel in der UEFA Europa Conference League gegen Zrinjski Mostar. Torsten Silz/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Der Fußballverein Mainz 05 stärkt dem insolventen Rhenser Mineralbrunnen und seiner Belegschaft mit mutmachenden Worten den Rücken. Die Bundesligafußballer und das Traditionsunternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft.

Der Fußballverein Mainz 05 hat mutmachende Worte an das Unternehmen Rhenser und seine Mitarbeiter gerichtet. „Wir wünschen dem Rhenser Mineralbrunnen und vor allem seinen Mitarbeitenden alles Gute in dieser schwierigen Zeit und drücken die Daumen, dass es bald wieder aufwärtsgeht“, schreibt ein Sprecher des Bundesligavereins auf Nachfrage unserer Redaktion.







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