Wie weit sind die Arbeiten an der B49 bei Lay?

Die Ausbauarbeiten zwischen Moselweiß und Lay im Verlauf der B49 für den neuen Rad- und Gehweg schreiten voran. Nach einer Bauzeit von rund drei Monaten sei inzwischen gut erkennbar, wie der künftige Weg verlaufen und sich ins Moseltal einfügen wird, teilt der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz (LBM) mit. Wer mehr über den Fortschritt der Bauarbeiten erfahren möchte, ist für Donnerstag, 12. Juni, 17 Uhr, an die Kreuzung B49/Legiastraße in Lay eingeladen, so der LBM weiter. Von dort aus werden die Arbeiten bis zum Ankerpfad auf einer Länge von circa 600 Metern vorgestellt.

Koblenz am 05.09.2024 Koblenz Zwischen Lay und Moselweiß: Halbseitige Sperrung steht auf der B 49 an Die Bundesstraße 49 zwischen Lay und Moselweiß wird ab Montag, 9. September, für mindestens drei Wochen halbseitig gesperrt.

Die Baustellenführung ist nicht barrierefrei. Der LBM empfiehlt festes Schuhwerk. Zudem wird gebeten, eine Warnweste mitzubringen, da diese bei der Baustellenbegehung getragen werden müsse. Zudem wird um Verständnis dafür gebeten, dass die Baustellenbegehung nur bei trockener Witterung stattfinden kann. Gegebenenfalls müsse der Termin verschoben werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Alle Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Gegebenenfalls werden weitere Termine folgen.