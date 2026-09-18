Eine Sachverständige bescheinigt den meisten Bäumen eine gute Vitalität, die am Moselufer in Koblenz gefällt werden sollen. Die Stadt sieht das ziemlich anders. Beide argumentieren auf ähnlichen Grundlagen. Ist also alles nur Ansichtssache?
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Sind viele Bäume, die am Moselufer in Koblenz gefällt werden sollen, eigentlich noch erhaltenswert? Zu diesem Ergebnis kommt eine fachliche Stellungnahme einer Sachverständigen, die der Koblenzer Verein Grün(h)ecken beauftragt hat. Die Stadt sieht das anders und bezeichnet die Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion als „fehlerhaft“.