Stellungnahme lässt aufhorchen Wie vital sind Bäume am Koblenzer Moselufer wirklich? Matthias Kolk 18.09.2026, 15:00 Uhr

i 27 Bäume sollen am Moselufer in Moselweiß und im Rauental gefällt werden, wenn der Geh- und Radweg ausgebaut wird. Doch eine fachliche Stellungnahme bescheinigt den meisten dieser Bäume eine gute Vitalität. Matthias Kolk

Eine Sachverständige bescheinigt den meisten Bäumen eine gute Vitalität, die am Moselufer in Koblenz gefällt werden sollen. Die Stadt sieht das ziemlich anders. Beide argumentieren auf ähnlichen Grundlagen. Ist also alles nur Ansichtssache?

Sind viele Bäume, die am Moselufer in Koblenz gefällt werden sollen, eigentlich noch erhaltenswert? Zu diesem Ergebnis kommt eine fachliche Stellungnahme einer Sachverständigen, die der Koblenzer Verein Grün(h)ecken beauftragt hat. Die Stadt sieht das anders und bezeichnet die Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion als „fehlerhaft“.







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