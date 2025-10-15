Anfang September hat man bei Novelis in Koblenz einen Personalabbau angekündigt, die erstaunlich präzise Zahl von 197 Stellen steht seitdem im Raum. Ist das nun ausgemacht oder nicht? Klar ist: Hinter den Kulissen scheint einiges in Bewegung zu sein.
Lesezeit 2 Minuten
Seit Kurzem macht ein Videoclip unter den Novelis-Angestellen in Koblenz die Runde. Darin verkünden der Betriebsratsvorsitzende Dennis Hammer, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Antje Raczkowiak und der Koblenzer IG-Metall-Bevollmächtigte Ali Yener Beachtenswertes.