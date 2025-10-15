Aluminiumhersteller in Koblenz Wie viele Stellen fallen bei Novelis wirklich weg? 15.10.2025, 12:58 Uhr

i Novelis in Koblenz: Anfang September hatte der Konzern für den Standort an Rhein und Mosel einen umfangreichen Transformationsprozess angekündigt, der auch einen Personalabbau beinhaltet. Peter Meuer

Anfang September hat man bei Novelis in Koblenz einen Personalabbau angekündigt, die erstaunlich präzise Zahl von 197 Stellen steht seitdem im Raum. Ist das nun ausgemacht oder nicht? Klar ist: Hinter den Kulissen scheint einiges in Bewegung zu sein.

Seit Kurzem macht ein Videoclip unter den Novelis-Angestellen in Koblenz die Runde. Darin verkünden der Betriebsratsvorsitzende Dennis Hammer, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Antje Raczkowiak und der Koblenzer IG-Metall-Bevollmächtigte Ali Yener Beachtenswertes.







Artikel teilen

Artikel teilen