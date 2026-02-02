Intensive Verhandlungen
Wie viele Mitarbeiter gehen bei ZF Koblenz freiwillig?
ZF in der Carl-Spaeter-Straße in Koblenz: Wie ist die Lage?
Ingo Beller

Autozulieferer ZF will in Koblenz transformieren und Stellen abbauen. Unsere Redaktion fragte nach: Welche Unternehmensbereiche sind betroffen? Wie ist der Stand? Unterdessen überschattet die Freistellung von Geschäftsführer Brune die Verhandlungen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Gespräche und Verhandlungen zwischen dem Autozulieferer ZF, Betriebsrat und IG Metall laufen schon seit Wochen und Monaten. Am Koblenzer ZF-Standort sollen bekanntlich 450 der 2100 Stellen abgebaut und 300 weitere ausgegliedert werden.Die beiden Prozesse – Stellenabbau und Stellenauslagerung – laufen parallel ab.

