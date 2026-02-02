Autozulieferer ZF will in Koblenz transformieren und Stellen abbauen. Unsere Redaktion fragte nach: Welche Unternehmensbereiche sind betroffen? Wie ist der Stand? Unterdessen überschattet die Freistellung von Geschäftsführer Brune die Verhandlungen.
Die Gespräche und Verhandlungen zwischen dem Autozulieferer ZF, Betriebsrat und IG Metall laufen schon seit Wochen und Monaten. Am Koblenzer ZF-Standort sollen bekanntlich 450 der 2100 Stellen abgebaut und 300 weitere ausgegliedert werden.Die beiden Prozesse – Stellenabbau und Stellenauslagerung – laufen parallel ab.