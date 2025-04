Unter Schulabsentismus versteht man das (wiederholte) unerlaubte Fernbleiben von Schülerinnen und Schülern von der Schule. Dies kann auch entschuldigte Fehlzeiten miteinbeziehen, und es kann Bußgeldverfahren nach sich ziehen. Wie weit Schulabsentismus an Koblenzer Schulen verbreitet ist, hat die CDU-Fraktion bei der Stadtverwaltung angefragt.

Warum Schüler nicht zur Schule gehen, kann unterschiedliche Gründe haben, meistens kommen mehrere zusammen: etwa familiäre, schulische und / oder gesellschaftliche Gründe. Oft sind es Mobbing und Krankheit. Für Kinder und Jugendliche entsteht dadurch ein erhebliches Entwicklungsrisiko, das mit der Gefahr eines Schulabbruchs einhergeht.

Drei Bußgeldverfahren an Grundschulen

Auch in Koblenz sind die Schulen verantwortlich, die Anwesenheit vor und während des Unterrichts zu prüfen. Einzelne Fehlzeiten kann die Stadt als Schulverwaltung in ihrer Antwort an die CDU daher nicht aufführen. Fehlen Schüler häufig, werden Eltern, Schulsozialarbeit und später eventuell das Ordnungsamt eingeschaltet. Erst wenn dies keinen Erfolg zeige, melden die Schulen Fehlzeiten an die Stadt. Anschließend wird ein Bußgeldverfahren eröffnet.

Ein solches Bußgeldverfahren gab es im Vorjahr dreimal an Grundschulen (jeweils Jungs), 22-mal an Realschulen plus (zehn Jungs, zwölf Mädchen), achtmal an Gymnasien beziehungsweise IGS (ein Junge, sieben Mädchen), 29-mal an Berufsschulen (15 Jungs, 14 Mädchen) und neunmal an Förderschulen (sechs Jungs, drei Mädchen).

Das Koblenzer Schulverwaltungsamt

Und was kann die Stadt als Schulverwaltungsamt gegen Schulabsentismus unternehmen? Dazu teilt die Stadt mit: „Das Schulverhältnis ist als besonderes Obhutsverhältnis zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern geprägt.“ Die Schule könne und solle auf die Schülerinnen und Schüler im Fall der Schulverweigerung mit ihren Kooperationspartnern erzieherisch einwirken. Durch eine Anzeige an die Bußgeldstelle könne die Schule bei der Schulbesuchspflichtverletzung initiativ werden.

Vor diesem Schritt stünden der Schule andere Möglichkeiten zur Verfügung. Daher wird das Schulverwaltungsamt als Bußgeldstelle erst auf Antrag tätig. Präventive Maßnahmen beziehungsweise erzieherisch-pädagogische Maßnahmen durch das Schulverwaltungsamt seien vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Das Amt plane eine gemeinsame Steuerungsgruppe, um die verschiedenen Stellen stärker zu vernetzen.