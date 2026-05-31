Seit sechs Jahren geschlossen Wie viel kostet das Tauris die Stadt Mülheim-Kärlich? Eva Hornauer 31.05.2026, 07:00 Uhr

i Seit sechs Jahren ist das Tauris geschlossen – und trotzdem fallen Kosten an. Alexej Zepik

Geschlossen ist das Tauris schon seit Jahren, trotzdem fallen Kosten für den Erhalt des Bades an. Wie hoch sind die? Gar nicht so einfach zu beantworten. Unsere Redaktion hat den Taschenrechner rausgeholt und sich auf Spurensuche begeben.

Seit sechs Jahren herrscht Stille in den Becken, seit einigen Jahren sind diese leer und die Zukunft des Spaß- und Freizeitbades Tauris beschäftigt den Stadtrat in Mülheim-Kärlich in mal mehr, mal weniger regelmäßigen Abständen. Und spätestens wenn die Gewinn- und Verlustrechnung des Freizeit- und Wirtschaftsunternehmens (FWU) der Stadt vorgestellt wird, wird klar: Auch ein stillgelegtes Tauris kostet – aber wie viel seit der Schließung?







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