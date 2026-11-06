Team drehte mehrfach in MYK Wie verbringen Geisterfilmer eigentlich Halloween? Stefanie Braun 06.11.2026, 13:07 Uhr

i Hinter dem Team der Geisterakten stehen Daniel Jansen mit Hündin Elfi, Michael Heinzelmann, Heike Schlosser, Stephan Winter, Julia Humm, Katja Klück und Melanie Kraft Joanna Sionkowski/Jo Beck Visionwork Photography. Joanna Sionkowski/ Jo Beck Visionwork Photography

Feiern Geisterfilmer eigentlich Halloween? Und sind Geister wirklich aktiver an dem Feiertag? Diese und weitere Fragen beantwortet uns das Filmteam hinter den Geisterakten, die im Raum Koblenz ihren Start nahmen. Teil 1: Das sagt Daniel Jansen.

Mit Gruselgeschichten kennen sie sich aus: Das Filmteam hinter den Geisterakten begann mit Drehs im Raum Koblenz und veröffentlichte auf der Videoplattform Youtube – und veröffentlicht die mittlerweile siebte Staffel auf Amazon. In der Region waren sie schon an mehreren Orten, so in Hotels im Westerwald, im Hexenturm in Rhens oder in einer ehemaligen Sommerresidenz der Kaiseirn Augusta.







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