Feiern Geisterfilmer eigentlich Halloween? Und sind Geister wirklich aktiver an dem Feiertag? Diese und weitere Fragen beantwortet uns das Filmteam hinter den Geisterakten, die im Raum Koblenz ihren Start nahmen. Teil 1: Das sagt Daniel Jansen.
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Mit Gruselgeschichten kennen sie sich aus: Das Filmteam hinter den Geisterakten begann mit Drehs im Raum Koblenz und veröffentlichte auf der Videoplattform Youtube – und veröffentlicht die mittlerweile siebte Staffel auf Amazon. In der Region waren sie schon an mehreren Orten, so in Hotels im Westerwald, im Hexenturm in Rhens oder in einer ehemaligen Sommerresidenz der Kaiseirn Augusta.