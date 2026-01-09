Wie überleben Wohnungslose in Koblenz die Kälte?

Kalt. Wenn man draußen ist in diesen Tagen, wird es schnell unangenehm – vor allem, wenn man keine dicke, warme Jacke hat und nachher nicht in ein gut geheiztes Zuhause gehen kann. Für Menschen ohne Wohnung ist es besonders hart – und gefährlich.
Lesezeit 3 Minuten
In Unterführungen, Tiefgaragen und an einigermaßen windgeschützten Ecken liegen in diesen kalten Nächten Menschen, eingemummelt in Schlafsäcke und bedeckt mit allem, was sie haben: Die frostigen Temperaturen sind für Frauen und Männer, die auf der Straße leben, besonders hart.