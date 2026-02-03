Ein Jahr nach seinem Tod Wie „Tortys“ Geist in der Koblenzer Politik weiterlebt Peter Meuer 03.02.2026, 06:30 Uhr

i Wenige Tage vor seinem Tod besuchten Anna Maria Plato und Manfred Diehl Torsten Schupp im Krankenhaus, auch um mit ihm über sein politisches Erbe zu sprechen (oben). Ein Jahr später hat sich die Wählergruppe Schängel neu sortiert, im unteren Bild sind Manfred Diehl (links), Anna Maria Plato und Dirk Kissel beim Redaktionsgespräch mit unserer Zeitung zu sehen. Katrin Steinert, Peter Meuer, Collage: Svenja Wolf

Ein Jahr ist es her: Am 3. Februar 2025 starb der DJ und Kommunalpolitiker Torsten „Torty“ Schupp. Unsere Redaktion hat mit „seiner“ Wählergruppe über den Verlust gesprochen und darüber, wie es danach weiterging – trotz aller Schwierigkeiten.

Bis zuletzt machte sich Torsten Schupp Gedanken um die Zukunft seiner Heimatstadt und, damit eng verbunden, um den weiteren Weg „seiner“ Wählergruppe Schängel (WGS). „Torty hat viele Weichen gestellt“, sagt Manfred Diehl, „da ist bis zuletzt Einiges besprochen worden.







