Millionenprojekt in Koblenz Wie Tayhus die Baugenehmigung fürs Bunker-Hotel erhielt Katrin Steinert 10.09.2026, 12:39 Uhr

i Der Koblenzer Großgastronom Kenan Tayhus in seinem Restaraunt Adaccio. Einige Häuser weiter in der Firmungstraße plant er ein Hilton-Hotel im Weltkriegsbunker. Ruben Schäfer (Archiv). Ruben Schäfer

Was denkt ein Unternehmer wie Kenan Tayhus, wenn er nach Jahren endlich das Go für sein Millionenprojekt erhält? Die Genehmigung fürs Hotel im Altstadtbunker liegt wenige Tage zurück. Jetzt berichtet der Koblenzer, wie er den Meilenstein erlebte.

Kenan Tayhus ist nicht nur Großgastronom, sondern auch Immobilienentwickler. Der Koblenzer hat dabei sprichwörtlich einen langen Atem – und manche Projekte scheinen vergessen, während er sie im Hintergrund weiterverfolgt. So war es auch mit seinem Hotelprojekt, das er in der Fußgängerzone, mitten in der Altstadt, umsetzen will: Ein Hilton-Hotel soll hier zwischen Firmungstraße und Herletweg errichtet werden, überirdisch mit einem Steg, ...







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