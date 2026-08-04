Es wäre zu kurz gegriffen, wenn man die Lage der Wirtschaft in Deutschland einfach auf Koblenz übertragen würde, ist Wirtschaftsförderer Stefan Weiler überzeugt. Im Interview ordnet er die lokale Lage ein.
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Gewinneinbrüche, Stellenabbau und die internationale Konkurrenz im Aufwind: Die deutsche Autoindustrie schwächelt gewaltig. Das hat schon lange Folgen für Zulieferer der Branche, auch in Koblenz. Geopolitische Krisen auf der Welt belasten zudem generell die Wirtschaft im Land.