Branchenkenner ordnet ein
Wie steht es um die Koblenzer Wirtschaft, Herr Weiler?
Stefan Weiler leitet die Wirtschaftsförderung der Stadt.
Stefan Weiler leitet die Wirtschaftsförderung der Stadt.
Matthias Kolk

Es wäre zu kurz gegriffen, wenn man die Lage der Wirtschaft in Deutschland einfach auf Koblenz übertragen würde, ist Wirtschaftsförderer Stefan Weiler überzeugt. Im Interview ordnet er die lokale Lage ein.

Lesezeit 4 Minuten
Gewinneinbrüche, Stellenabbau und die internationale Konkurrenz im Aufwind: Die deutsche Autoindustrie schwächelt gewaltig. Das hat schon lange Folgen für Zulieferer der Branche, auch in Koblenz. Geopolitische Krisen auf der Welt belasten zudem generell die Wirtschaft im Land.
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