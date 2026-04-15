Großbrand vor zwei Jahren Wie steht es um die Brandhäuser in Winningen? Annika Wilhelm 15.04.2026, 08:20 Uhr

i Vor mehr als zwei Jahren brannte das Fachwerkensemble im historischen Ortskern von Winningen. Ingo Beller

Vor zwei Jahren beschäftigte ein Großbrand in Winningen tagelang die Rettungskräfte: Mehrere Fachwerkhäuser brannten lichterloh. In Winningen machte man sich Sorge, dass das Feuer sich ausbreiten könnte. Was ist heute mit den Fachwerkhäusern?

Er galt aus Sicht der Landesdenkmalpflege als einer der „dramatischsten Fälle“ der vergangenen Jahre in Rheinland-Pfalz: In Winningen gab es vor etwas mehr als zwei Jahren, in der Nacht zum 18. März 2024, einen Großbrand. Mitten im historischen Ortskern brach ein Feuer aus, das 120 Feuerwehrleute tagelang beschäftigte – immer wieder gab es Glutnester, die die Rettungskräfte auf Trab hielten.







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