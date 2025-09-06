Koblenz verbraucht weniger Energie. Auf dem Weg hin zu einer klimafreundlichen Stadt ist das aber nur ein Aspekt von vielen. Wo Koblenz im Klimaschutz genau steht, zeigt der Sachstandsbericht für das Jahr 2024.

Den Sachstandsbericht 2024 zum Koblenzer Klimaschutzkonzept hat die Klimaleitstelle in Zusammenarbeit mit den Fachämtern der Stadtverwaltung vorgestellt. Dazu gehört die Energie- und Treibhausgasbilanz mit Daten bis zum Jahr 2022. Die positive Entwicklung des Energieverbrauchs im Stadtgebiet habe sich fortgesetzt, heißt es. Gegenüber dem Berichtsvorjahr sei der gesamte Verbrauch um knapp 3 Prozent gesunken.

Zu diesem Ergebnis hätten fast alle beobachteten Sektoren (private Haushalte, Verwaltung, Industrie, Gewerbe und Handel) ihren Beitrag geleistet. Bei diesen Sektoren – außer beim Verkehr – sei der Verbrauch niedriger als im Jahr 2021. Der Energieverbrauch im Verkehr ist laut Verwaltung zwar seit dem starken pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 angestiegen, liege aber immer noch deutlich unter dem „Vorpandemieniveau“ des Jahres 2019 und folge damit ebenfalls einem langjährigen Trend. Seit 2019 sank der Verbrauch im Verkehr um mehr als 6 Prozent.

Stadt hat auf einige Faktoren keinen Einfluss

In den vergangenen Jahren führte die Verringerung des Energieverbrauchs auch immer zu sinkenden Treibhausgasemissionen. Für den vorliegenden Bericht ist dies – wie bereits im Vorjahr – nicht der Fall. Dies liege jedoch an Faktoren, auf die die Stadt Koblenz keinen Einfluss habe: So hätte etwa die verstärkte Kohleverstromung auf Bundesebene die Emissionsfaktoren für Strom und Gas deutlich ansteigen lassen. Durch die verstärkte Einspeisung erneuerbarer Energien ins Stromnetz ab 2023 und die Umrüstung auf klimafreundliche Wärmeerzeuger im Stadtgebiet werde sich die nächste Bilanzierung aber deutlich positiver darstellen, so die Prognose der Stadt. Auch in der Langzeitbetrachtung sei die Entwicklung positiv: Seit 2008 sanken die gesamten Emissionen um mehr als 15 Prozent.

Im zweiten Teil des Sachstandsberichtes werden die einzelnen Maßnahmen der Stadt Koblenz zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel für das Jahr 2024 mit Ausblick auf 2025 dargestellt. „Die ausführlichen Maßnahmenbeschreibungen und die Verlinkungen auf weiterführende Informationen geben einen umfassenden Einblick in die erfolgreiche Arbeit der Stadtverwaltung“, freut sich Oberbürgermeister David Langner, „der Sachstandsbericht ist damit ein wichtiges Instrument, um die Arbeit der Stadtverwaltung transparenter zu machen und die Koblenzerinnen und Koblenzer über die Aktivitäten der Stadt zu informieren“.

Von den insgesamt 87 Maßnahmen sind 17 übergreifend. Davon sind zwölf abgeschlossen, zwei teilweise abgeschlossen und jeweils eine in Umsetzung beziehungsweise in Planung; eine habe sich als nicht umsetzbar erwiesen.

Im Bereich Verkehr sind die meisten Maßnahmen abgeschlossen

Im Bereich Verkehr sind von zwölf Maßnahmen die meisten abgeschlossen, drei befinden sich in der Umsetzung. Bei den abgeschlossenen sind zwei als Daueraufgabe definiert, wie etwa die jährliche Kampagne des Stadtradelns, das jüngst wieder gestartet ist.

Das größte Bündel sind die 22 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. 15 davon sind abgeschlossen, einige als Daueraufgabe ausgewiesen, wie etwa Informations- und Beratungsangebote für die Bürger. Zwei Maßnahmen haben sich hier als nicht durchführbar erwiesen, so etwa Thermografierundgänge für naturnahe Gärten. Vier Maßnahmen sind in Umsetzung und eine ist in Planung.