CDU-Dialog in Wallersheim Wie steht es um den Discounter und die neue Sporthalle? Alexander Thieme-Garmann 30.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Turnhalle des TV Wallersheim ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Alexander Thieme-Garmann

Für Wallersheim sind sowohl ein Discounter wie auch eine neue Sporthalle geplant. Der CDU-Ortsverband hatte die Bürger des Stadtteils zu einem offenen Bürgerdialog eingeladen, um den Sachstand vorzustellen.

Rund 40 Bürger waren der Einladung der CDU Wallersheim für einen Dialog zum Sachstand des Bebauungsplans 331 (Nahversorgungszentrum und Sporthalle) gefolgt. Im Beisein von CDU-Landtagskandidat Philip Rünz gaben Baudezernent Andreas Lukas und Sebastian Althoff, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Bauordnung, zunächst einen Überblick über die aktuelle Lage.







