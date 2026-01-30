CDU-Dialog in Wallersheim
Wie steht es um den Discounter und die neue Sporthalle?
Die Turnhalle des TV Wallersheim ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden.
Alexander Thieme-Garmann

Für Wallersheim sind sowohl ein Discounter wie auch eine neue Sporthalle geplant. Der CDU-Ortsverband hatte die Bürger des Stadtteils zu einem offenen Bürgerdialog eingeladen, um den Sachstand vorzustellen.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 40 Bürger waren der Einladung der CDU Wallersheim für einen Dialog zum Sachstand des Bebauungsplans 331 (Nahversorgungszentrum und Sporthalle) gefolgt. Im Beisein von CDU-Landtagskandidat Philip Rünz gaben Baudezernent Andreas Lukas und Sebastian Althoff, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Bauordnung, zunächst einen Überblick über die aktuelle Lage.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren