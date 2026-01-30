Für Wallersheim sind sowohl ein Discounter wie auch eine neue Sporthalle geplant. Der CDU-Ortsverband hatte die Bürger des Stadtteils zu einem offenen Bürgerdialog eingeladen, um den Sachstand vorzustellen.
Lesezeit 2 Minuten
Rund 40 Bürger waren der Einladung der CDU Wallersheim für einen Dialog zum Sachstand des Bebauungsplans 331 (Nahversorgungszentrum und Sporthalle) gefolgt. Im Beisein von CDU-Landtagskandidat Philip Rünz gaben Baudezernent Andreas Lukas und Sebastian Althoff, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Bauordnung, zunächst einen Überblick über die aktuelle Lage.