262 Namensvorschläge Wie soll die neue Brücke in Koblenz heißen? Doris Schneider 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Das Bild zeigt den Lückenschluss für die neue Geh- und Radwegbrücke zwischen Rauental und Goldgrube im März 2026. Stadt Koblenz/Thorsten Wagner (Archiv)

Die neue Brücke verbindet das Koblenzer Rauental mit der Goldgrube, verkürzt den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen für viele Fußgänger und Radfahrer und soll perspektivisch auch einen Schienenhaltepunkt der Bahn anbinden. Aber wie soll sie heißen?

Die neue Brücke zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube soll in ein paar Monaten fertiggestellt sein. Dann können Fußgänger und Radfahrer hier die zwölf Bahngleise überqueren und so ihre Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen verkürzen.







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