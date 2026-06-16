Workshop der Elterninitiative Wie soll der Spielplatz in Kattenes aussehen? Kim Fauss 16.06.2026, 13:00 Uhr

i Die Elterninitiative Mühlenkinder setzt sich seit Jahren für die Gemeinschaft in Kattenes ein. Neben verschiedenen Veranstaltungen für Jung und Alt steht auch die Aufwertung des Spielplatzes auf ihrer Agenda. Reinhard Kallenbach

Die Elterninitiative Mühlenkinder hat es sich zum Ziel gesetzt, den Spielplatz des Moselortes Kattenes aufzuwerten. Nun sind genügend Spendengelder gesammelt worden, und die Umgestaltung steht in den Startlöchern.

Der Spielplatz in Kattenes soll einen neuen Anstrich bekommen. Das ist zumindest das langjährige Ziel der Elterninitiative Mühlenkinder, welches nun einen großen Schritt näher gerückt ist. „Mein ganz persönliches Herzensziel“, sagt Christian Bender, der Vorsitzende der Initiative.







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