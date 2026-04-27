Bürger können Ideen einreichen Wie soll Brücke zwischen Koblenzer Stadtteilen heißen? Matthias Kolk 27.04.2026, 16:00 Uhr

i Eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll die Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental miteinander verbinden. Matthias Kolk

Die neue Fuß- und Radwegebrücke, die die Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental verbindet, soll Bürgern zugutekommen. Die wiederum dürfen ihre Ideen einbringen, wie die neue Brücke heißen soll.

Kurt-Schumacher-, Europa-, Balduin- und Süd-Brücke: Viele Brücken in Koblenz haben einen Namen. Die neue Fuß- und Radwegebrücke über die Bahngleise zwischen Rauental und Goldgrube hat noch keinen, aber das soll sich ändern. Die Verwaltung will Bürger an der Suche nach einem Namen beteiligen.







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