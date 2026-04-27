Bürger können Ideen einreichen
Wie soll Brücke zwischen Koblenzer Stadtteilen heißen?
Eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll die Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental miteinander verbinden.
Eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll die Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental miteinander verbinden.
Matthias Kolk

Die neue Fuß- und Radwegebrücke, die die Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental verbindet, soll Bürgern zugutekommen. Die wiederum dürfen ihre Ideen einbringen, wie die neue Brücke heißen soll.

Lesezeit 1 Minute
Kurt-Schumacher-, Europa-, Balduin- und Süd-Brücke: Viele Brücken in Koblenz haben einen Namen. Die neue Fuß- und Radwegebrücke über die Bahngleise zwischen Rauental und Goldgrube hat noch keinen, aber das soll sich ändern. Die Verwaltung will Bürger an der Suche nach einem Namen beteiligen.

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