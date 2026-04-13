Treffen der ITLA in Lehmen Wie sieht die Zukunft der Agrarterrassen aus? Alexander Thieme-Garmann 13.04.2026, 18:00 Uhr

i Blick auf den Würzlaygarten der Lehmer Razejunge: Die Anlage dient als außerschulischer Lernort. So erhalten hier Grundschüler und Kita-Kinder regelmäßig Anschauungsunterricht inmitten der Natur. Alexander Thieme-Garmann

Um Herausforderungen, Pädagogik und Klimawandel drehte sich das jährliche Forum der Interessengemeinschaft Agrar-Terrassenlandschaften (ITLA), das diesmal in Lehmen stattfand. Dabei durfte auch ein Ausflug in die Lehmener Würzlay nicht fehlen.

Die deutschsprachigen Vertreter der Interessengemeinschaft Agrar-Terrassenlandschaften (ITLA) trafen sich am Wochenende in Lehmen zu ihrem alljährlichen Forum. Seit 2018 kommen deren Trockenmaurer und Terrassenaktivisten in einer bestimmten Weinregion zusammen, um ihre Erfahrungen auszutauschen, begleitet von fachlichen Vorträgen.







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