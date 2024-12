Polizei bereitet sich vor Wie sicher wird Silvester in Koblenz? 30.12.2025, 13:00 Uhr

Polizei und Ordnungsamt der Stadt Koblenz stehen gemeinsam für die Sicherheit ein. Von Daniela Elsässer

Silvester war in manchen Jahren vor allem in der Großsiedlung Neuendorf ein regelrechter Großkampftag zwischen Randalierern und Sicherheitskräften. Wie rüstet sich die Polizei in diesem Jahr?

Im vergangenen Jahr war es an Silvester recht ruhig in der Großsiedlung Neuendorf – aber da hatte die Polizei auch angesichts des Jahreswechsels 2022/23 ein echtes Großaufgebot an Einsatzkräften aufgebracht. Damals brannte in der Nacht vor Silvester 2022 eine Straßenbarrikade aus Mülltonnen.

