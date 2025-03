Das Neuwieder Becken, umgangssprachlich auch Koblenzer Kessel genannt, ist bekannt für sein ganz eigenes Klima. Wenn auf den umliegenden Hügeln vom Mosel, Hunsrück und Westerwald ein frischer Wind weht, drückt oft schwüle Hitze auf die Stadt am Deutschen Eck. „Das, was wir heute erleben, wird sich in den kommenden Jahren noch deutlich zuspitzen“, warnt Emilie Hammer, Klimaanpassungsmanagerin der Stadt Koblenz.

Sie zeigt dabei auf zwei Karten das Koblenzer Stadtgebietes. Eingezeichnet in Rot sind dort die Gegenden, in denen Menschen vulnerabler Bevölkerungsgruppen bei gleichzeitig hohen Temperaturen wohnen. „Derzeit ist etwa ein Drittel des Stadtgebietes betroffen. Aber in Zukunft werden sehr viel mehr Kinder, Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen in Koblenz mit Hitzephänomenen zu kämpfen haben“, prognostiziert die Klimaexpertin.

i Emilie Hammer und Raj Chakupurakal besprechen die durch den Klimawandel zu erwartenden Hitzephänomene in Koblenz. Diese werden durch die Kessellage der Stadt noch verstärkt. Martin Ingenhoven

Mit zuständig dafür, dass Koblenz in Zeiten des Klimawandels einen kühlen Kopf behält, ist auch Carola Conradi, stellvertretende Klimaschutzbeauftragte der Stadt Koblenz. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie den Hitzeaktionsplan der Stadt Koblenz entwickelt. „Ziel des Plans ist die Vorbereitung auf kommende Hitzeereignisse. So können wir gezielte Maßnahmen zu Vorsorge, Anpassung und Resilienz gegenüber Hitze- und UV-Belastungen ergreifen“, berichtet Conradi.

Besonders wichtig sei es, alle Bürger der Stadt, insbesondere Angehörige vulnerabler Gruppen für das Thema zu sensibilisieren. Dabei enthalte der Plan sowohl kurzfristige als auch mittel- bis langfristig umzusetzende Maßnahmen. „Langfristige Hitzeanpassung ist eine Daueraufgabe der zukünftigen Stadtplanung“, weiß die Klimaschutzmanagerin.

i Carola Conradi, stellvertretende Klimaschutzbeauftragte der Stadt Koblenz, stellte vor, wie Koblenz sich an steigende Temperaturen im Sommer anpassen möchte. Martin Ingenhoven

Dass es aber nicht immer die ganz großen Maßnahmen sein müssen, um erfolgreich dem Klima in der Koblenzer Innenstadt standhalten zu können, zeigen zwei Projekte, die die Klimamanager noch weiter ausbauen wollen. „Derzeit etablieren wir ein Netz von Refill-Stationen, an denen Bürger kostenfreies Trinkwasser erhalten können“, berichtet Conradi. An diesen Stationen können mitgebrachte Trinkgefäße kostenlos mit Leitungswasser gefüllt werden. „Teilnehmende Stationen haben klare Öffnungszeiten und sind mit einem gut sichtbaren ‚Refill-Sticker‘ zu erkennen. Zusätzlich gibt es ein digitales Verzeichnis in einer App“, erklärt die Klimaschutzmanagerin das deutschlandweite Refill-Netz. „Wir rufen Betreiber von Museen, Geschäften, Arztpraxen oder ähnlichen Einrichtungen auf, sich bei uns zu melden, um Teil des Netzwerks zu werden“, appelliert Conradi.

Auch das zweite Projekt nutzt bereits vorhandene Infrastruktur des Koblenzer Stadtgebietes im Kampf gegen die Hitze. „Wir haben derzeit 42 sogenannte Cooling-Areas ausgewiesen, die im Sommer Abkühlung bieten“, erklärt die Klimaschutzexpertin. Auf einer Karte präsentiert sie Kirchen, Brunnen, beschattete Grünflächen und Unterführungen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, sich aber im Innenstadtbereich konzentrieren.

i Dr. med. Raj Chakupurakal, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Mayen Koblenz, freut sich über die Resonanz des in dieser Form zum ersten Mal im Kreis durchgeführten Tages. Martin Ingenhoven

Den Rahmen für die Vorstellung der Koblenzer Klimaschutz- und Anpassungsbemühungen bot der „Tag des Gesundheitsamtes“. Dieser Tag wurde erstmals im Jahr 2019 vom Robert-Koch-Institut ausgerufen und findet seitdem jährlich am 19. März statt – dem Geburtstag des Sozialmediziners Johann Peter Frank, Begründer des öffentlichen Gesundheitswesens.

Das Gesundheitsamt des Kreises Mayen Koblenz öffnete zum ersten Mal seine Pforten, und Raj Chakupurakal, Leiter der Gesundheitsbehörde ist zufrieden mit der Resonanz. „Wegen Corona können wir das zum ersten Mal in dieser Form durchführen, und freuen uns, dass doch eine ganze Zahl von Menschen den Weg zu uns gefunden hat.“ Die Besucher konnten sich anhand von Schautafeln und einer Reihe hochkarätig besetzter Vorträge über die öffentliche Gesundheit in Koblenz informieren.

Weitere Informationen, auch zu Refill-Stationen und Cooling-Areas finden sich unter: www.koblenz.de/umwelt-und-planung/