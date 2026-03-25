Messe auf allen Plätzen Wie sich das Handwerk in der Koblenzer Innenstadt zeigt Doris Schneider 25.03.2026, 16:30 Uhr

i Praktische Vorführungen wie diese der jungen Schmiedin wird es auch bei der geplanten Handwerksmesse in der ganzen Koblenzer Innenstadt geben. Fotostudio Reuther

Da, wo sich in der Vorweihnachtszeit Geschenkestände und Glühwein tummeln, wird sich vom 17. bis 19. April in der Koblenzer Innenstadt das Handwerk präsentieren. Mitten in der Stadt gibt es Vorführungen, Infos, Mitmachaktionen. Was alles geplant ist.

Handwerksmesse? Gähn! So dürften die Reaktionen bei einigen Menschen gewesen sein, als sie zum ersten Mal von den Plänen für eine neue Messe Mitte April in Koblenz gehört haben. „Sie denken dann an große Messezelte, wo man sich durch die Gänge schiebt, wie es früher war“, sagt Marktorganisator Marco Koenitz.







Artikel teilen

Artikel teilen