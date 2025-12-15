Neubau für das GKM Wie schnell kommt das neue Koblenzer Krankenhaus? Peter Meuer 15.12.2025, 15:29 Uhr

i Der Kemperhof: In Moselweiß sollen künftig die beiden Koblenzer Krankenhäuser des Gemeinschaftklinikums Mittelrhein zusammengelegt werden. Mirco Klein

Die Stadt Koblenz und das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein wollen auf die Tube drücken: Baurecht schaffen, planen, genehmigen, bauen – vieles könnte bald für den Krankenhausneubau, die „Ein-Standort-Lösung“, parallel gehen. Was ist der Plan?

Die Stadt Koblenz will die bauliche Zukunft des Gemeinschaftklinikums Mittelrhein (GKM) nun schnell vorantreiben: Ab Donnerstag soll das Baurecht für die sogenannte Ein-Standort-Lösung angestoßen werden. Der Bebauungsplan, überschrieben mit „Gesundheitscampus am Kemperhof“, wird dann im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität angestoßen.







