Wie schnell kommt das neue Koblenzer Krankenhaus?

Die Stadt Koblenz und das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein wollen auf die Tube drücken: Baurecht schaffen, planen, genehmigen, bauen – vieles könnte bald für den Krankenhausneubau, die „Ein-Standort-Lösung“, parallel gehen. Was ist der Plan?
Die Stadt Koblenz will die bauliche Zukunft des Gemeinschaftklinikums Mittelrhein (GKM) nun schnell vorantreiben: Ab Donnerstag soll das Baurecht für die sogenannte Ein-Standort-Lösung angestoßen werden. Der Bebauungsplan, überschrieben mit „Gesundheitscampus am Kemperhof“, wird dann im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität angestoßen.