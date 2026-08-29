Mehr als nur ein Buchhändler Wie Reuffel Koblenz seit Jahrzehnten prägt Peter Meuer 29.08.2026, 12:00 Uhr

i Robert Duchstein ist in dritter Generation Geschäftsführer bei Reuffel. Ingo Beller

Die Buchhandlung Reuffel ist mehr als irgendein ein Unternehmen, sie gestaltet seit der Nachkriegszeit Kultur und Bildung in Koblenz und der Region maßgeblich mit. Ein Streifzug durch acht Jahrzehnte Unternehmensgeschichte.

Eberhard und Robert Duchstein schwebten in einem Skilift über den Alpen, irgendwann Anfang der 2010er Jahre. Eigentlich war Urlaub. Aber wie es eben so ist in Familienunternehmen: Ein bisschen Business ist immer und überall. Und so fragte Eberhard Duchstein Robert Duchstein, der damals etwa Mitte 20 war, wie es denn so wäre mit ihm und Reuffel und der Zukunft.







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