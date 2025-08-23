Oft sieht man Radler auf E-Bikes, bei denen man merkt, dass sie unsicher sind. Dabei kann man vieles selbst ausprobieren und sich verbessern, sagt der Koblenzer Gerd Engel. Er und seine Kollegen bieten auch Sicherheitstrainings an. Hier einige Tipps.

Das Allererste, was Gerd Engel beim Treffen mit unserer Zeitung anmerkt, ist klar und eindeutig: „Sie fahren ohne Helm, das ist nicht gut.“ Zu viele Unfälle hat der Ansprechpartner des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im Kreisverband Koblenz/Untermosel schon gesehen, bei denen der Helm schwere Verletzungen verhindert hat. „Ich sehe ständig Familien mit Kindern, wo die Kinder einen Helm tragen, die Erwachsenen aber nicht. Was für ein Vorbild ist das denn?“

Für ihn ist deshalb klar: Den kleinen Sicherheitsparcours, den er für das Treffen auf dem Bahnhofvorplatz aufgebaut hat, darf man nur mit Helm absolvieren. Freundlicherweise leiht er aber seinen her. Und er hat eine Menge Tipps im Gepäck.

i Gerd Engel hilft RZ-Reporterin Doris Schneider, den geliehenen Helm aufzuziehen. Alexej Zepik

1 Die richtige Position: Der Sattel muss passend eingestellt sein, damit man beim Treten das Bein genau richtig beugt – sonst ist es mühsam und macht keinen Spaß. Eine Faustregel: Wenn man auf dem Sattel sitzt und die Ferse eines Beins auf die untere Pedale drückt, sollte das Bein fast durchgestreckt sein. Dann ist es beim Fahren richtig.

2 Aufsteigen, absteigen: Es gibt viele Leute, die kaufen ein E-Bike und fahren ohne Probleme, obwohl sie Jahrzehnte nicht im Sattel saßen – können aber nicht richtig absteigen, beobachtet Engel. Dabei muss man mit dem Fuß auf dem Boden auftreten, der auf dem Pedal oben war. Viele versuchen aber, den unteren auf den Boden zu setzen. „Das kann man gut auf einem leeren Parkplatz üben“, sagt der Koblenzer, der selbst seit ein paar Jahren nahezu kein Auto mehr fährt, dafür aber rund 7000 Kilometer im Jahr mit dem Rad.

3Losfahren: Wie beim Autofahren auch, ist der Blick über die linke Schulter wichtig, um sicherzugehen, dass die Strecke frei ist. Das gilt gerade im dichten Stadtverkehr, wo es nicht überall Radwege gibt, beispielsweise am Friedrich-Ebert-Ring oder auf der Hohenzollern- oder Mainzer Straße.

4Bremsen betätigen: Zwei Finger jeder Hand hat Gerd Engel auf die beiden Bremsen gelegt: „Mit vier Fingern hat man schnell zu viel Druck, und da kann es passieren, dass man die Vorderradbremse zu stark zieht und man über den Lenker absteigt“, sagt er.

5 Bremsen üben: Zum Sicherheitstraining, das Engel und seine Kollegen vom ADFC regelmäßig anbieten, gehört auch eine Zielbremsung. Dabei geht es darum, an einem bestimmten, markierten Punkt zum Stehen zu kommen. „Das ist für viele gar nicht so einfach, sie stehen weit vor dem Punkt oder rollen dran vorbei.“ Diese Übungen sind auch leicht mit Straßenkreide selbst an einem freien Platz umzusetzen.

6 In der Gruppe fahren: Vor allem Radtouristen sind oft in Gruppen unterwegs. Wenn einer der Fahrer etwas erfahrener ist, kann er den anderen mit Handzeichen nach rechts oder links neben dem Oberschenkel Hindernisse auf dem Weg anzeigen. Das Allerwichtigste ist aber, dass man genügend Abstand hält, mindestens fünf Meter, sagt Engel. Denn sonst passieren schnell Unfälle.

i Enge Kurven zu fahren, ist nicht für jeden einfach. Alexej Zepik

7Enge Kurven fahren: Auf dem Bahnhofvorplatz hat Engel mit kleinen Hütchen einen Parcours gelegt: An einer Stelle geht es darum, Schlangenlinien um die Hütchen zu fahren, an einer anderen Stelle muss eine Acht gefahren werden, an der dritten Stelle zwei enge Kurven nacheinander. Manchen fällt das wirklich leicht, anderen indes gar nicht.

i Sicherheitsübung im schnell aufgestellten Parcours: Gerd Engel vom ADFC gibt RZ-Reporterin Doris Schneider ein paar Tipps. Alexej Zepik

Gerd Engel gibt den Tipp: Die Augen sollten immer auf den Punkt gerichtet sein, zu dem man hinwill, dann wird es leichter, als wenn man auf das Vorderrad schaut. Auch hier gilt: Üben bringt wirklich viel, sagt Engel. Mit bunter Kreide kann man sich einen Parcours markieren und auf einem freien Platz üben. Oder man legt Seile etwa 50 Zentimeter nebeneinander und übt, dazwischen eine gerade Strecke zu fahren. Trainiert wird übrigens immer ohne Motor und im ersten Gang – wenn man tritt, kann man besser Gleichgewicht halten, als wenn man nur auf dem Rad sitzt und sich gleiten lässt, sagt der Experte.

8 Warum überhaupt Radfahren: Gerd Engel ist überzeugter Fahrradfahrer, auch Strecken nach Montabaur oder an die Mosel absolviert er meist mit dem Rad, nimmt nur ganz selten ein Carsharing-Auto. Die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Die Umwelt wird geschont, und Radfahren ist auch gut für die Gesundheit. „Auch E-Bike-Fahren ist Training“, sagt er und zitiert eine Studie – und seine Erfahrung –, nach der der Puls so steigt, dass er perfekt im anaeroben Bereich trainiert.

Und, nicht zu verachten: Mit dem Rad zu fahren, spart Geld und Zeit – zumindest auf kurze Strecken. „Dadurch, dass ich keinen Parkplatz suchen muss und an jede Stelle komme, bin ich im Zehn-Kilometer-Bereich in der Stadt mit dem E-Bike immer schneller als mit dem Auto“, ist er fest überzeugt.