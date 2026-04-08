Friedrich-Ebert-Ring Koblenz Wie lange hat der Volksdöner noch geschlossen? Doris Schneider 08.04.2026, 11:00 Uhr

i Im Volksdöner auf dem Friedrich-Ebert-Ring ist im Moment nichts drin. Die Besitzer sagen, es wird renoviert. Doris Schneider

Es ist sicher eines der bekannteren Gebäude in ganz Koblenz, der runde kleine Bau an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Löhrstraße. Doch seit Wochen sieht der noch junge „Volksdöner“ leer aus. Wie lange wird noch renoviert?

„Wegen Renovierungsarbeiten haben wir vom 7.1.2026 bis zum 19.1.2026 geschlossen“, steht auf den weißen Zetteln, die rundum beim Volksdöner am Friedrich-Ebert-Ring/Ecke Löhrstraße auf die Scheiben geklebt sind. Handschriftlich ist der 19.1. durchgestrichen und mit einem schwarzen Stift 602 darunter geschrieben worden, gemeint ist vermutlich der 6.







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