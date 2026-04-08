Es ist sicher eines der bekannteren Gebäude in ganz Koblenz, der runde kleine Bau an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Löhrstraße. Doch seit Wochen sieht der noch junge „Volksdöner“ leer aus. Wie lange wird noch renoviert?
Lesezeit 1 Minute
„Wegen Renovierungsarbeiten haben wir vom 7.1.2026 bis zum 19.1.2026 geschlossen“, steht auf den weißen Zetteln, die rundum beim Volksdöner am Friedrich-Ebert-Ring/Ecke Löhrstraße auf die Scheiben geklebt sind. Handschriftlich ist der 19.1. durchgestrichen und mit einem schwarzen Stift 602 darunter geschrieben worden, gemeint ist vermutlich der 6.