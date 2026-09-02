Planschen in Koblenz Wie lange bleibt der Wasserspielplatz am Deutschen Eck geöffnet? Matthias Kolk 02.09.2026, 11:30 Uhr

i Der Wasserspielplatz unweit des Deutschen Ecks sorgte in den vergangenen Wochen oft für willkommene Abkühlung. Ingo Beller

Manche Tage fühlen sich schon so richtig wie Herbst an. Aber kommen noch mal heiße Tage, an denen man froh um eine Abkühlung ist? Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wie lange der Wasserspielplatz noch geöffnet bleibt.

Auch in diesem Jahr war der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz zeitweise mal defekt, insgesamt konnte die Saison über aber deutlich länger Wasser sprudeln als im vergangenen Jahr. Aber wie lange hat er noch geöffnet? „Das Saisonende des Wasserspielplatzes ist wie jedes Jahr zum Ende der Herbstferien geplant“, erklärt Stadtsprecher Andreas Egenolf.







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