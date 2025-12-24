Rhein, Mosel & Eifel im Advent Wie Krippenspiele aus Einzelnen Gemeinschaft formen Doris Schneider 24.12.2025, 06:00 Uhr

i Der Besuch des Krippenspiels darf an Heiligabend nicht fehlen. Doris Schneider

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 24 geht‘s um den Besuch des Krippenspiels.

Im Mittelpunkt des Weihnachtsabends steht in vielen Familien das Festessen, der geschmückte Baum, der herzliche Wunsch einer fröhlichen Weihnacht – und natürlich die Geschenke. Aber für viele ist auch der Besuch in der Kirche noch wichtig – davon zeugen die vielen vollen Gotteshäuser an diesem einen Tag in Koblenz und der Umgebung, während man die Besucher sonst manchmal an zwei Händen abzählen kann.







