„Wie krass“: Ansturm auf Wunschkind-Laden in Koblenz

Mit dem riesigen Ansturm auf den Räumungsverkauf im Koblenzer Kinderladen am Görresplatz hatte die Inhaberin nicht gerechnet. Manche Mütter standen ewig in der Warteschlange, um rabattierte Qualitätsware zu kaufen.
Trotz Kälte stehen sie Schlange: Im Koblenzer Wunschkindladen am Görresplatz läuft seit Freitag der Räumungsverkauf. Täglich harren zig Mamas mit und ohne Buggy vor dem Geschäft aus, bis sie rein dürfen. Hier gibt es reduzierte Baby- und Kinderkleidung von hoher Qualität noch bis zum 31.