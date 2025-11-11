Verkehr in Koblenz Wie kommen Radler auf die Pfaffendorfer Brücke? 11.11.2025, 12:50 Uhr

i Noch fahren die Radfahrer auf dem Bürgersteig Richtung Pfaffendorf. Künftig soll aber ein Streifen auf der Fahrbahn markiert werden, sodass der Fußgängerweg zum Fußgängerweg wird. Doris Schneider

Die Zeit des Schotters ist für die Radler im Umfeld der Pfaffendorfer Brücke schon weitgehend vorbei, lange bevor die Brücke selbst fertig ist. So soll die Abfahrt nach Pfaffendorf geregelt werden, so die Zufahrt.

. Noch stehen hier Warnbaken und verengen den Weg, noch fahren die meisten Radfahrer auf dem Bürgersteig runter Richtung Pfaffendorf. Doch es gibt schon eine Veränderung, eine weitere soll folgen:- Richtung Pfaffendorf wird bald ein Fahrstreifen auf der Fahrbahn markiert, sodass die Radler von der Pfaffendorfer Brücke kommend auf der Fahrbahn fahren und der Fußgängerweg ein Fußgängerweg bleibt beziehungsweise wird, berichtet Mandy Steffens von ...







Artikel teilen

Artikel teilen