Schon seit ein paar Jahren ist abzusehen, dass die Zentren in Städten wie Koblenz sich verändern – und verändern müssen, wenn sie eine Zukunft haben wollen. Zu diesem Thema gab es nun einen Austausch von Experten.

Vielfalt in der Innenstadt, mit diesem Thema hat sich das IHK- Branchenforum Handel beschäftigt. Hildegard Kaefer, Vizepräsidentin der IHK Koblenz, begrüßte dazu auch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Michael Ebling. Jörg Funder, Professor an der Hochschule Worms, sprach über die Herausforderungen des innerstädtischen Einzelhandels und zukunftsfähige Antworten darauf – ein Thema, das auch die Stadt Koblenz schon seit einiger Zeit umtreibt.

Funder stellte zunächst fest, dass der Umsatz im krisengeschüttelten Einzelhandel jährlich um 3,3 Prozent steige. Nichtsdestotrotz gebe es zwischen 2002 und 2021 einen Rückgang bei der Anzahl der Einzelhandelsunternehmen von rund 21 Prozent zu beklagen. „Der eigentümergeführte mittelständische Einzelhandel scheidet zunehmend aus und wird durch eine Filialisierung verdrängt“, stellte Funder sinngemäß fest.

i Jörg Funder, Professor an der Hochschule Worms, sprach über Herausforderungen des innerstädtischen Einzelhandels und zukunftsfähige Antworten darauf. Alexander Thieme-Garmann

Das geschehe insbesondere in den Metropolregionen und den 1A-Lagen. Darüber hinaus liege in Deutschland ein Flächenüberhang vor. So gebe es für den Einzelhandel eine 125 Millionen Quadratmeter große Verkaufsfläche, was im europäischen Vergleich Platz zwei hinter Österreich bedeute. Ein Grund für die hohe Zahl sei die Verwirklichung innerstädtischer Einkaufszentren seit den 1990er-Jahren gewesen.

Als Gründe für den Wegfall des Einzelhandels würden gerne die Mitarbeiterkosten und die hohen Mietpreise angeführt. Funder wies aber darauf hin, dass Mitarbeiter auf der anderen Seite auch für Umsatz sorgten. Zudem gingen die Mietpreise seit 2018 stetig herunter.

Vor allem im Bereich Textilien ist der Onlinehandel stark

Desweiteren werde der Online-Handel gerne für die Krise verantwortlich gemacht. Auch dies stimme nur bedingt, da der Online-Handel langfristig höchstens einen Umsatzanteil von 20 Prozent habe. In manchen Teilbereichen sei der Anteil allerdings erheblich größer, beispielsweise bis zu 60 Prozent bei Textilien.

Ebenso sei auch beim Online-Handel, der in Deutschland 1994 mit Neckermann begann, festzustellen, dass die Marktführer immer mehr Umsatz verzeichnen können, während die kleineren Anbieter zunehmend schrumpfen. Funder beobachtet währenddessen einen Wachstum bei dem Handel, der sowohl online als auch offline agiert.

i Die Protagonisten des IHK Branchenforums Handel - von links: Sven Klein (Referent Handel, Stadtmarketing und Immobilien), Referent Prof. Dr. Jörg Funder, Innenminister Michael Ebling, Referentin Julia Nawra, Hildegard Kaefer (Vizepräsidentin IHK Koblenz), Arne Rössel (Hauptgeschäftsführer IHK Koblenz). Alexander Thieme-Garmann

Derweil begründete er den Strukturwandel mit einer älter werdenden Gesellschaft und einer Hinwendung zum Single-Haushalt, was in beiden Fällen das Einkaufsverhalten beeinflusse. Hier veränderten sich die Bedarfsmuster, etwa die Neigung zu Convenience-Produkten.

Des Weiteren sei laut Funder die im Grundgesetz verankerte Versorgungsgleichheit nicht gewährleistet. So lohne es sich aufgrund zu geringer Kundenzahlen, speziell im ländlichen Raum, für Discounter kaum noch, Filialen zu eröffnen. Das Konzept der sogenannten Nahversorgung verlange indessen eine Ladenfläche von mindestens 1000 Quadratmeter.

Funder lieferte einige Lösungsansätze, die helfen könnten, die Innenstädte wiederzubeleben. Dabei gelte es, die Aufenthaltsqualität zu steigern, die Imagewirkung der Stadt zu identifizieren und zu stärken. „Wo liegen die Wiedererkennbarkeit und die Unverwechselbarkeit?“, diese Fragen müsse man stellen.

Darüber hinaus sei es wichtig, die Innenstadt gemeinsam zu gestalten, indem man mit allen Akteuren zusammenarbeite. Ebenso sei die Zukunftsfähigkeit ein wichtiger Grundpfeiler. Dabei stehe die Digitalisierung der Infrastruktur im Vordergrund, aber auch ein Umdenken bei Mobilität und Verkehr.

Händler können den Wandel nicht allein gestalten

Folgende Fragestellungen sollten die Innenstadtentwicklung bestimmen: Erstens: Wie viel Handelsfläche wird insgesamt dauerhaft noch benötigt? Zweitens: In welchen Lagen sollten sich Einzelhandelsorte befinden? Drittens: Wie ist die Innenstadt für den verbleibenden Einzelhandel attraktiv zu gestalten? Laut Funder stehe es fest, dass Einzelhändler die Herausforderungen des Strukturwandels nicht alleine bewältigen können. Vielmehr sei ein abgestimmtes Vorgehen aller betroffenen Gruppen erforderlich. Hierzu zählten Handel und Gastronomie, Politik und Verwaltung, die Immobilienbesitzer sowie die Arbeitnehmer und Gewerkschaften.