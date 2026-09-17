Wirtschaftsfaktor Start-ups
Wie Koblenz jungen Gründern zum Erfolg verhelfen will
Das Technologiezentrum in Koblenz nahe der Universität ist eine wichtige Anlaufstelle für junge Gründer in der Region.
Das Technologiezentrum in Koblenz nahe der Universität ist eine wichtige Anlaufstelle für junge Gründer in der Region.
Alexej Zepik

Erfolgreiche Start-ups stehen einer Stadt gut zu Gesicht. Bestenfalls profitieren auch lokale Unternehmen von neuen Ideen. In Koblenz ist man sich bewusst, welches Potenzial darin steckt. Aber deren Förderung ist ausbaufähig, sagen Branchenkenner.

Lesezeit 4 Minuten
Eine Software, die hilft, medizinische Notfälle zu verhindern. Ein Ladeadapter für E-Autos, durch den man private Wallboxen mit anderen teilen kann. Oder ein KI-basiertes Firmenarchiv, das relevante Informationen in Sekundenschnelle findet. Start-ups wie Qurasoft, Bezlad oder Nuwacom aus Koblenz bringen immer wieder innovative Ideen, neue Lösungen für Probleme und junge Talente hervor.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren