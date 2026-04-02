Konzept für Klimaanpassung Wie Koblenz Hitze und Starkregen besser vertragen soll Matthias Kolk 02.04.2026, 07:33 Uhr

i Am Hotel Premier Inn in der Koblenzer Innenstadt ist ein Teil der Fassade begrünt. In Zukunft könnte man in der Stadt mehr solcher grünen Fassaden finden. Alexej Zepik

Hitze und Starkregen werden Koblenz in Zukunft noch stärker belasten als bisher. Das hat eine Klimaanalyse der Stadt ergeben. Ein neues Konzept soll Koblenz klimaresilienter machen. Es gibt konkrete Handlungsfelder vor.

Das Klima verändert sich auch in Koblenz. Trockenere Sommer, mehr Niederschlag im Winter, insgesamt ein deutlicher Temperaturanstieg: Eine Klimaanalyse der Stadt zeigt, dass besonders Hitze und Starkregen Koblenz in der Zukunft beschäftigen werden. Die Verwaltung will deshalb handeln.







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