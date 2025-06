Rund 15.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Veranstalter gezählt, etwa 600 Unternehmen machten mit: Der B2Run in Koblenz am vergangenen Freitag war einmal mehr ein Fest des Breitensports. „Im Fokus stehen der Spaß an der Bewegung und die Stärkung des Teamgeistes“, schreiben die Organisatoren nun im Nachgang. Dennoch gab es natürlich auch anno 2025 wieder Bestzeiten zu vermelden. Die insgesamt schnellste Frau war Lucie Bäcker (00:19:50), gefolgt von Mara Fladung (00:19:58) und Pauline Solbach (00:20:00). Der schnellste Mann war Moritz Beinlich (00:16:45), gefolgt von Yannick Pütz (00:16:37) und Alois Ebel (00:16:46). Ausgezeichnet wurden zudem die fittesten Unternehmen – gemessen an der Zahl ihrer jeweils registrierten Teammitglieder.

Der „Fitteste Konzern“ ist demnach die Debeka Krankenversicherung, die 896 Paar Beine auf die Straße brachte. Die „Fitteste Firma“ ist Röchling Industrial Lahnstein SE & Co. KG mit 140 Teilnehmenden. Als „fitteste KMU“ wurde Buffolo, das Steakhaus gewürdigt – mit 43 Läuferinnen und Läufern. Die Veranstaltung fand bereits zum 21. Mal in Koblenz statt, sie ist seit 2022 Teil der bundesweiten Firmenlaufserie B2Run – als Nachfolge des Münz-Firmenlaufs.