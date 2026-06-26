Weindorf, Stadion und Co.
Wie Koblenz 89 Millionen Euro vom Bund ausgeben will
Das Koblenzer Stadion Oberwerth soll eine neue Haupttribüne bekommen.
Das Koblenzer Stadion Oberwerth soll eine neue Haupttribüne bekommen.
René Weiss

89 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren: So viel Geld aus dem Sondervermögen des Bundes darf Koblenz ausgeben. Der Stadtrat hat jetzt eine erste Projektliste beschlossen. Darauf zu finden: Weindorf, Stadion Oberwerth, Altstadtimmobilien. 

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Der mit Abstand größte Betrag ist für die neue Haupttribüne des Stadions Oberwerth vorgesehen: nämlich 26 Millionen Euro. Dieses Geld und 63 weitere Millionen erwartet die Stadt Koblenz aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen des Bundes. In welche Projekte wie viel Geld vermutlich fließen soll, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

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