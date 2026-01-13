Idee Kommunale Baupreisbremse Wie kann Koblenz besser wirtschaften, Herr Schöll? Peter Meuer 13.01.2026, 18:23 Uhr

i Christoph Schöll ist Fachanwalt unter anderem für Baurecht, außerdem Vorsitzender des Eigentümerverbandes Haus & Grund in Rheinland-Pfalz. Haus & Grund. red

Immer wieder kosten kommunale Bauprojekte viel mehr als geplant – auch in Koblenz. Lässt sich das verhindern? Und wenn ja, wie? Christoph Schöll ist Fachanwalt für Baurecht, Vorsitzender bei Haus & Grund und Stadtrat (FDP). Und: Er hat da eine Idee.

Christoph Schöll sprach sich in den Haushaltsberatungen der Stadt Koblenz für 2026 dafür aus, bei kommunalen Bauprojekten eine Baupreisbremse einzuführen. Wie das funktionieren könnte, erklärt der FDP-Fraktionschef, Jurist und Baurechtsexperte im Interview.







Artikel teilen

Artikel teilen