Immer wieder kosten kommunale Bauprojekte viel mehr als geplant – auch in Koblenz. Lässt sich das verhindern? Und wenn ja, wie? Christoph Schöll ist Fachanwalt für Baurecht, Vorsitzender bei Haus & Grund und Stadtrat (FDP). Und: Er hat da eine Idee.
Lesezeit 2 Minuten
Christoph Schöll sprach sich in den Haushaltsberatungen der Stadt Koblenz für 2026 dafür aus, bei kommunalen Bauprojekten eine Baupreisbremse einzuführen. Wie das funktionieren könnte, erklärt der FDP-Fraktionschef, Jurist und Baurechtsexperte im Interview.