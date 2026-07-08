Koblenzer Politikerin hat Idee Wie kann fehlende Post in Metternich ersetzt werden? Katrin Steinert 08.07.2026, 08:00 Uhr

i Pakete häufen sich an (Symbolbild): Das ist auch in den Post-Partnerfilialen im Rauental (Hit-Markt) und in Bubenheim (Globus) der Fall. Denn die Menschen aus Metternich und Rübenach weichen dorthin aus, weil es in ihren Stadtteilen keine Post mehr gibt. Rolf Vennenbernd/dpa. dpa

Einen neuen Post-Partner im Koblenzer Stadtteil Metternich zu finden: Das ist das Ziel der DHL Group, nachdem dort die alte Post-Filiale schloss. Eine Lokalpolitikerin meint nun: Man sollte über Alternativen nachdenken – und hat dazu auch eine Idee.

Vor wenigen Wochen war sie plötzlich weg: Seit Mitte Juni ist die Postfiliale im Koblenzer Stadtteil Metternich zu. Der Laden, in dem sie angeboten wurde, schloss. Seitdem fragen sich die Einheimischen, wie es nun weitergeht. Ein Pressesprecher der DHL Group sagte vor Kurzem auf Anfrage unserer Redaktion, dass eine mobile Mitarbeiterin, wie sie aktuell in Güls eingesetzt wird, aus personellen Kapazitätsgründen nicht infrage kommt.







Artikel teilen

Artikel teilen