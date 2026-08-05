Polizei nennt Details
Wie kam es zum Unfall zwischen Lkw und Radfahrerin in Koblenz?
An diesem Kreisel in der Nähe des Koblenzer Hafens, kurz vor Kesselheim, hat sich der schwere Unfall ereignet. Hier treffen die
An diesem Kreisel in der Nähe des Koblenzer Hafens, kurz vor Kesselheim, hat sich der schwere Unfall ereignet. Hier treffen die Carl-Spaeter-Straße, die Hans-Böckler-Straße und die Straße Hintermark zusammen.
Alexej Zepik

Wie es zu dem schlimmen Unfall im Kreisverkehr in Koblenz kommen konnte, bei dem am Dienstag, 28. Juli, eine Frau verstarb, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen. Was man bisher weiß.

Lesezeit 1 Minute
Am Dienstag, 28. Juli, ist eine Radfahrerin nach einem Unfall mit einem Lkw in Koblenz gestorben. Auf Nachfrage nennt die Polizei nun ein paar Details.Danach haben drei voneinander unabhängige Zeugen bei der Unfallaufnahme geschildert, wie es zu dem Unglück im Koblenzer Stadtteil Kesselheim kam, bei dem die 49-jährige Radfahrerin starb.
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