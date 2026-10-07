An manchen Tankstellen in Koblenz und der Region fehlten zu Beginn der Woche plötzlich Benzin und Diesel – Autofahrer standen vor leeren Zapfsäulen. Was war da los? Und müssen Autofahrer mit erneuten Engpässen rechnen?
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Wer Anfang der Woche tanken wollte, stand bei mancher Tankstelle in Koblenz vor einem Problem: Zu gewissen Zeiten gab es keinen Sprit mehr. Woran lag das? Wir haben beim Tankstellen-Interessenverband nachgefragt.„Zwischendurch gab es Lieferengpässe“, sagt Pressesprecher Herbert W.