Lieferengpässe beim Sprit Wie ist die Lage an den Tankstellen in Koblenz? Peter Meuer

Annika Wilhelm

Sandra Steinke 07.10.2026, 16:33 Uhr

i Wuchernde Tankpreise – daran haben sich viele Autofahrer inzwischen gewöhnt. Mit dem Tankrabatt stürmten viele an die Tankstellen, was zwischenzeitlich für Probleme sorgte. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

An manchen Tankstellen in Koblenz und der Region fehlten zu Beginn der Woche plötzlich Benzin und Diesel – Autofahrer standen vor leeren Zapfsäulen. Was war da los? Und müssen Autofahrer mit erneuten Engpässen rechnen?

Wer Anfang der Woche tanken wollte, stand bei mancher Tankstelle in Koblenz vor einem Problem: Zu gewissen Zeiten gab es keinen Sprit mehr. Woran lag das? Wir haben beim Tankstellen-Interessenverband nachgefragt.„Zwischendurch gab es Lieferengpässe“, sagt Pressesprecher Herbert W.







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