Fachhandel in Mülheim-Kärlich Wie Intersport Krumholz mehr Kunden anlocken will Max Kohlhaas 09.03.2026, 13:11 Uhr

i Mit neuen Angeboten, zusätzlichem Service und besonderen Produkten will Intersport Krumholz seinen Standort im Industriepark Mülheim-Kärlich weiterentwicklen. Zum Auftakt lockten Aktionen und Rabatte die Besucher an. Alexej Zepik

Neues Logo, besondere Produkte und zusätzliche Services: Intersport Krumholz hat seinen Standort in Mülheim-Kärlich zum Flagship-Store ausgebaut. Zum Auftakt gab es im Industriepark Aktionen, sportliche Wettbewerbe und viele Besucher.

Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich hat die Aufnahme seines Standorts in das Flagship-Netzwerk der Intersport-Verbundgruppe gefeiert. Die beiden Filialen im Industriepark – ein Haupthaus in der Industriestraße 11–13 sowie ein separates Outdoor-Haus in der Industriestraße 7 – verfügen zusammen über rund 3.







