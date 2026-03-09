Fachhandel in Mülheim-Kärlich
Wie Intersport Krumholz mehr Kunden anlocken will
Mit neuen Angeboten, zusätzlichem Service und besonderen Produkten will Intersport Krumholz seinen Standort im Industriepark Mülheim-Kärlich weiterentwicklen. Zum Auftakt lockten Aktionen und Rabatte die Besucher an.
Alexej Zepik

Neues Logo, besondere Produkte und zusätzliche Services: Intersport Krumholz hat seinen Standort in Mülheim-Kärlich zum Flagship-Store ausgebaut. Zum Auftakt gab es im Industriepark Aktionen, sportliche Wettbewerbe und viele Besucher.

Lesezeit 2 Minuten
Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich hat die Aufnahme seines Standorts in das Flagship-Netzwerk der Intersport-Verbundgruppe gefeiert. Die beiden Filialen im Industriepark – ein Haupthaus in der Industriestraße 11–13 sowie ein separates Outdoor-Haus in der Industriestraße 7 – verfügen zusammen über rund 3.

