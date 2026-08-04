Dass es im Sommer mal heiß ist, ist keine Nachricht. Doch der Sommer 2026 zeigt, dass Sommer in Zukunft phasenweise länger und heißer werden. Veranstalter von Open-Air-Events müssen ihre Planungen künftig anpassen – und tun das schon jetzt.
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Tage-, manchmal sogar wochenlange Hitze, drückend warme Nächte, kaum Wind: Wer will da noch ein Glas Wein in der Sonne genießen, selbst wenn es ein noch so schönes Event ist? Es ist ein Thema, das Veranstalter in Koblenz beschäftigt. Hitzesommer, Tourismus und Veranstaltungen im Freien: Wie passt das in Zukunft noch zusammen?