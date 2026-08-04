Durchs Klima im Wandel
Wie Hitze Events und den Tourismus in Koblenz verändert
Die Basilika St. Kastor gilt in der Koblenzer Alt- und Innenstadt als sogenannte Cooling-Area, wo Menschen bei Hitze kühlere Tem
Die Basilika St. Kastor gilt in der Koblenzer Alt- und Innenstadt als sogenannte Cooling-Area, wo Menschen bei Hitze kühlere Temperaturen im Inneren vorfinden.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Dass es im Sommer mal heiß ist, ist keine Nachricht. Doch der Sommer 2026 zeigt, dass Sommer in Zukunft phasenweise länger und heißer werden. Veranstalter von Open-Air-Events müssen ihre Planungen künftig anpassen – und tun das schon jetzt.

Lesezeit 3 Minuten
Tage-, manchmal sogar wochenlange Hitze, drückend warme Nächte, kaum Wind: Wer will da noch ein Glas Wein in der Sonne genießen, selbst wenn es ein noch so schönes Event ist? Es ist ein Thema, das Veranstalter in Koblenz beschäftigt. Hitzesommer, Tourismus und Veranstaltungen im Freien: Wie passt das in Zukunft noch zusammen?
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