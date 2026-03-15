Am Donnerstag, beim landesweiten Sirenenwarntag, schallten aus vielen Handys um Punkt 10 Uhr Warntöne – die Sirenen aber schrillten erst Minuten später. Warum das so war.
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Punkt 10 Uhr wurde es laut in Koblenzer Büros, Schulen, Lokalen und auf der Straße: Die Warnapps auf den Mobiltelefonen schrillten los, begleitet von einem kurzen Text, dass dies nur eine Probewarnung ist, um die Systeme zu testen. Erst ein wenig später schrillten die Sirenen, die im Koblenzer Stadtgebiet seit ein paar Jahren wieder aufgebaut worden sind.